Varisco condenado: Pagliotto cuestionó la sentencia por "comercialización"

El tribunal federal de Paraná, compuesto por los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, dictaron este lunes el adelanto de la sentencia en el juicio que investiga las responsabilidades en la causa del hallazgo de la avioneta con un cargamento de droga y las relaciones de la banda, que supuestamente comandaba Daniel "tavi" Celis, con algunos funcionarios municipales de la capital entrerriana.El tribunal. Además, se le impuso una multa de 200.000 pesos de multa. ElLilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, y por la cual, se condenó al ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, a la pena de 6 años y 6 meses de prisión, como partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes agravado. ", por vía del recurso extraordinario, plantearlo ante la Suprema Corte de Justicia. Vamos a apelar", resumió el letrado.(Artículo nro. 7 de la Ley Nº 23.737). Y, nos encontramos, con una sentencia por la cual se lo condena a la pena de seis años y seis meses,, que se ubica en el inciso "C" del artículo nro. 7 de la Ley Nº 23.737", explicó el abogado."Ahora, vamos a tener que ver los fundamentos, analizarlos y sobre esa argumentación de sentencia, elaborar nuestro alzamiento recursivo en nuestro embate casatorio", sostuvo Pagliotto a Elonce TV y agregó que ". Además, se ha contemplado morigerarla porque se trata de una sentencia que no está firme y mientras eso no ocurra, el estado de inocencia, es una garantía que acompaña a cualquier ciudadano hasta que la sentencia no quede firme", explicó el abogado defensor de Varisco.. Pero no terminar con la adjudicación de un delito insospechado para nosotros: el de partícipe necesario de la comercialización, es decir,", sostuvo el abogado defensor de Sergio Varisco. Elonce.com