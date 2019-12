"Llegamos a una condena realmente injusta", dijo Bordeira

Finalmente el tribunal federal de Paraná, compuesto por los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, dictaron este lunes el adelanto de la sentencia en el juicio que investiga las responsabilidades en la causa del hallazgo de la avioneta con un cargamento de droga y las relaciones de la banda, que supuestamente comandaba Daniel "Tavi" Celis, con algunos funcionarios municipales de la capital entrerriana.La ex efectiva de la Policía de Entre Ríos y ex funcionaria de Seguridad de la Municipalidad de Paraná, Griselda Bordeira, fue condenada a cinco años de prisión, al ser hallada partícipe secundaria en el delito de comercialización de estupefacientes agravado. Además, se le impuso una multa de 37.500 pesos.. y agregó: "En el juicio se pudo esclarecer que hubo un vínculo pero tenía que ver más con la cuestión política y que con una cuestión delictiva. Apelaremos esta medida hasta que podamos demostrar nuestra inocencia".Sobre la prisión domiciliaria, mencionó "me voy a mi casa, lo cual cambia mi situación familiar. Nuestra familia estuvo prácticamente presa con nosotros durante todo este tiempo".Finalmente, Bordeira entendió que "los elementos probatorios que la Fiscalía presenta en la causa no alcanzan para ligarnos con un delito tan grave como es el narcotráfico. Los únicos elementos concretos eran el cuaderno de Lemos, que dice ser una arrepentida a medias porque lo único que hace es etiquetar a las personas que ya estaban detenidas producto de la investigación de la policía Federal y a los integrantes de una organización delictiva que ella lideraba y arma un mecanismo de defensa para proteger los nombres de los verdaderos compradores y utilizaron los nuestros; y en el juicio surgieron quiénes eran las verdaderas personas cuyo nombres utilizaron y cambiaron por los nuestros".