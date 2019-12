"Varisco, Borderia y Hernández son totalmente inocentes", sostuvo Celis

Los hermanos Daniel "Tavi" y Miguel Ángel "Titi" Celis fueron condenados a 13 y 8 años de cárcel, respectivamente, en el juicio que investigó las vinculaciones de la banda narco que lideraban con los ahora ex funcionarios de la municipalidad de Paraná, supo"Ha sido una injusticia condenar a personas inocentes", aseguró aDaniel "Tavi" Celis. "Sé la verdad y sigo sosteniendo lo que dije. Los políticos no tienen nada que ver en la causa", remarcó."Fue una injusticia el haberme condenado por un hecho que no cometí", recalcó Celis.Según aclaró, él se responsabilizó por el asalto perpetrado en Diamante, pero se desvinculó del hallazgo de la avioneta con más de 300 kilos de marihuana."Luciana Lemos miente, y así lo voy a seguir sosteniendo porque la verdad tiene que triunfar", sostuvo. "La justicia tiene que ser igual para todos", vociferó."Varisco, Borderia y Hernández son totalmente inocentes. Ellos no participaron, no financiaron desde ningún punto de vista. Esto fue un acto de injusticia que realmente me parte el alma porque se condenó a gente inocente", cerró.