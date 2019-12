Causa Celis: "Todos saben de mi inocencia", sostuvo el ex intendente Varisco

El ex intendente Sergio Varisco, antese mostró "confiado" en la resolución que tendrá la causa que investigó los presuntos vínculos con la banda narco liderada por Daniel "Tavi" Celis. Según sostuvo, "todos saben de mi inocencia, y así lo hemos demostrado durante los alegatos y en mis palabras finales"."Se dio la libertad para que todos se expresen con absoluta tranquilidad, lo que a mí también permitió expresarme", remarcó.Es que el Tribunal Federal de Paraná dictará el adelanto de la sentencia en el juicio que investiga las responsabilidades en la causa del hallazgo de la avioneta con un cargamento de droga y las relaciones de la banda, supuestamente comandaba Daniel "Tavi" Celis, con algunos ex funcionarios municipales de la capital entrerriana.que "buscará la solución justa, ecuánime y ajustada a derecho, que es la absolución lisa y llana de Sergio Varisco". "No esperamos otra respuesta del Poder Judicial", recalcó."Estamos convencidos que lo contrario dejaría muy mal parado al servicio de justicia porque toda condena es horrible, pero mucho más cuando se condena a una persona inocente", argumentó Pagliotto.En la oportunidad, el defensor marcó "la inocencia de Varisco no conmovida desde el inicio hasta ahora". "Se ratifica su ajenidad absoluta con el hecho que se le imputó y por el cual fue requerido como acusado a juicio oral y público que se celebró durante tres meses y que concluyó días pasados", detalló.Al confirmar la presencia de Varisco durante la lectura de sentencia, argumentó que "no hay nada que le impida presentarse, y él tiene el deseo de estar porque nunca fue renuente, de la misma manera que no eludió a los medios, tampoco lo hizo con la Justicia".En la oportunidad, el defensor del ex intendente adelantó que "apelará una sentencia condenatoria", pero de igual manera, aclaró que "si es absolutoria, los fiscales también tienen la posibilidad de apelar si no conforma sus expectativas".Fue esa línea que ratificó que "ningún testigo" manifestó la presencia de Varisco en los hechos investigados, "salvo el suboficial de Policía Federal, Frías, quien dijo con absoluta autenticidad y responsabilidad `yo hice una interpretación; a mí no me consta. Yo interpreto por una o dos charlas que podría haber ocurrido eso´. Pero luego esa interpretación fue puesta en tela de juicio y destruida por pruebas objetivas".