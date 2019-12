Delincuentes robaron en viviendas y vecinos colocaron carteles: "Cuadra robada"

Delincuentes ingresaron a dos viviendas sobre calle Ipperi, de Pueblo Belgrano, mientras los dueños dormían y se llevaron lo que encontraron a mano. Luego rompieron el vidrio de una camioneta en calle Victoria, y sustrajeron una mochila. Las víctimas, indignadas por el accionar, decidieron manifestarse con carteles."Estamos azorados", relató Luis a ElDía, uno de los vecinos damnificados, que mientras dormía, los ladrones entraron a su habitación y se llevaron un teléfono celular que se estaba cargando en la mesa de luz. Luego fueron al baño y cargaron un par de zapatillas y del living sacaron una mochila que tenía algo de dinero y documentación. Su hijo, que estaba de visita y dormía en un sofá, también sufrió el robo de 500 pesos que tenía en su billetera."Nadie escuchó nada, con mi esposa estamos sorprendidos", indicó sobre el accionar delictivo, que con total impunidad entraron a la propiedad y se introdujeron a la vivienda por una ventana. Una vez adentro se movieron sigilosamente para no ser descubiertos.Pero el raid delictivo no terminó ahí. Al vecino de Luis, también sobre calle Ipperi, le llevaron la moto que estaba sobre el frente de la vivienda y de un galpón sobre el fondo robaron algunas herramientas. Los delincuentes no conformes con el botín, rompieron el vidrio de una camioneta situada a la vuelta, sobre calle Victoria, y sustrajeron una mochila con documentación y dinero."Nos desayunamos a las 8 cuando nos levantamos y mi esposa no encontró el celular en la mesa de luz", comentó Luis, que poco a poco fue descubriendo qué otras cosas le faltaban de la casa. "Cuando salimos para ir a la Comisaria para hacer la denuncia, el patrullero estaba a la vuelta", agregó.Lo positivo de esta historia es que la mochila con la documentación fue hallada en un terreno a la vuelta de la vivienda y también se pudo recuperar la moto y algunas herramientas de su vecino. "La moto no andaba y como no la pudieron arrancar la dejaron en la esquina; y cuando mi vecino fue a buscarla noto que las herramientas que había en el lugar también eran suyas", manifestó con mucha indignación el vecino.La forma que estas personas encontraron para reclamar fue de colocar carteles con la leyenda "cuadra robada" para hacer público lo ocurrido durante la madrugada y la impunidad con la que actuó o actuaron los delincuentes.