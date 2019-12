Condenaron a un abusador y a los padres que lo golpearon por el hecho

La causa por abuso sexual que se inició tiempo atrás en el marco de una fiesta que se desarrolló en el club Vélez Sársfield de la localidad de Chajarí, esta semana tuvo una resolución.



En juicio abreviado, se determinó la pena de 1 año 6 meses de cumplimiento condicional, por el delito caratulado "abuso sexual simple en concurso ideal", en dos hechos en las que estuvieron involucradas dos menores de edad.



La resolución está acompañada de otras medidas con las que deberá cumplimentar el acusado.



Vale recordar que en el marco de esa fiesta, alertados por las menores, un grupo de padres golpeó al hombre que cuidaba los baños -denunciado y ahora condenado por abuso sexual simple-, quien tuvo consecuencias importantes a raíz de los golpes recibidos.



En ese contexto, el hombre también denunció a las cinco personas que lo golpearon. Por cuanto, desde la Unidad Fiscal de Chajarí, a cargo del doctor Matías Arguello de la Vega, se tramitaron las dos causas.



Días atrás se determinó la pena condicional para dos de los denunciados por la golpiza, quienes también deberán cumplir con ciertas medidas impuestas por la Justicia local. Estas personas fueron condenadas porque tenían causas en su haber, una por administración fraudulenta y otra por lesiones, con condenas de 1 año y 6 meses y 3 años, en libertad.



Los otros tres imputados por lesiones no tenían antecedentes penales, obtuvieron una probation.



Según publicó Chajarí al día, no se menciona a las personas involucradas en estas causas cruzadas debido a que están expuestas menores de edad y porque se trata de delitos contra la integridad sexual, lo que implica que no deben aportarse mayores datos que puedan devenir en la identificación de las víctimas.