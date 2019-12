Video: Robaron la recaudación de una carnicería y las pertenencias de clientes

El pasado lunes, alrededor de las 21.00 hs, casi a la hora de cierre de la carnicería y pollería "El Lagarto", ubicada en Presidente Illia casi La Pampa, en Concordia, fue asaltada por delincuentes que ingresaron armados, robaron la recaudación al encargado: eran alrededor de 20.000 pesos. No conformes con eso, los malvivientes asaltaron a los clientes que estaban adentro del negocio. Los delincuentes, además de dinero, se llevaron celulares y objetos de valor.En este sentido, Luis, el encargado que estaba al frente del negocio en el momento en que los malvivientes ingresaron a punta de pistola, detalló a: "Fue a la noche cuando entraron dos individuos armados y nos dijeron que venían a asaltarnos. Lamentablemente se llevaron toda la recaudación de la tarde, que eran unos $20.000, más el dinero y los celulares de unos clientes que estaban en la carnicería".En ese mismo sentido, el encargado mencionó que "entraron y a mí me llevaron para atrás, y fueron a la caja en que estaba Maximiliano de cajero y lo apuntaron para sacarle la recaudación que había en ese momento y en la desesperación el chico les dio todo el dinero"."Por suerte no pasó a mayores porque estos tipos estaban decidido a todo y no nos dieron tiempo a nada", advirtió.

Finalmente, el encargado recordó que "el que entró primero era un hombre de unos 50 años, calculo, tenía tonada de porteño y por los modales parecía como que pertenecía a alguna fuerza, esa fue la impresión que me dio, estaba muy seguro de lo que hacía".