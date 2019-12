Salió de cenar y se encontró con su auto "cubierto de cera para pisos"

La damnificada del rodado Renault Sandero Stepway, color gris plata, se encontraba en un local de comidas, cuando al salir se encontró con el líquido derramado sobre un automóvil.



La damnificada apuntó que no hay cámaras de seguridad en la zona para establecer él o los autores del hecho. Si bien la mujer afirma no tener enemigos, no descarta ninguna situación.