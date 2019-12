Crimen de Bentancourt: "La Justicia no es para todos iguales", dijo su familia

A la salida de los Tribunales, el hermano y los padres de Lucas Bentancourt manifestaron su enojo por la decisión de los jueces de condenar a 14 años a Genaro Gutiérrez por el asesinato del joven."A Vivian casi la matan cuando le entraron a robar y a la semana estaban presos todos. A mi hermano, gracias a dios la fiscalía trabajó mucho y a los seis meses estábamos en el juicio. Pero los jueces le dieron 14 años nomás por matar a una persona. Evidentemente la Justicia no es para todos iguales", agregó cargado de bronca."¿14 años le van a dar por un homicidio? ¡Es nada! Y como va a ir a la Granja Penal hasta lo va a pasar bien, y si quiere se va a seguir drogando. Esto no puede ser así", afirmaron igualmente acongojados los padres de Lucas.La mayor de las broncas nacieron cuando en la lectura del veredicto se supo que a Gutiérrez le se sumaba a la pena por homicidio simple la condena que se le había otorgado antes del homicidio, que era de tres años de los cuales el juez Guillermo Biré le otorgó la libertad condicional, tiempo en el cual cometió el asesinato."Lo agarra la policía robando y lo vuelven a largar a la calle, es una locura. Ya sabemos cómo es Gualeguaychú. 32 días después del juicio abreviado de mierda que le dio Guillermo Biré lo largan. Tres años eran y lo dejaron libre, no controlaron nada, faltaba un montón de meses para que se cumpla esa condena y lo dejaron libre, y en ese tiempo mató a mi hermano. No le dieron seguimiento porque no los controlan", se quejó Francisco Bentancourt."Algún día tiene que haber justicia, porque si no nos van a seguir matando a todos. Después le reducen la condena y salen antes, peor de cómo entraron", concluyeron los padres de Lucas.