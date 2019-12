Varisco: "Hay un acuerdo entre Fiscalía y la imputada Lemos para involucrarnos"

Operación política

El tribunal federal de Paraná, compuesto por los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, está cerca de dictar la sentencia en el juicio que investiga las responsabilidades en la causa del hallazgo de la avioneta con un cargamento de droga y las relaciones de la banda, que supuestamente comandaba Daniel "tavi" Celis, con algunos funcionarios municipales de la capital entrerriana.El ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, fue uno de los que ratificó su inocencia ante el tribunal y tras la última audiencia en el juicio, dialogó con Elonce TV sobre lo ocurrido este viernes en la sala de los tribunales federales."Hay una operación política de la que todos sabemos, sobre todo, de los medios de Buenos Aires y algunos más. Sin embargo, está claro que ninguna declaración me incluye en el delito de Financiamiento, que es el único del cual estoy acusado", afirmó el ex presidente municipal de la capital entrerriana."La gente común no tiene por qué conocer el juicio y cree que yo adquirí, o consumí drogas y de nada de eso estoy acusado y nada de eso es verdad. Solamente, son cosas que se han dicho para ensuciarme", dijo Varisco a Elonce TV y agrega que "solamente, se me acusa de financiamiento, algo que es imposible, porque ¿qué ser humano va a financiar una actividad con una persona que está presa?", se preguntó el ex intendente de la capital entrerriana."Las cosas que me inculpan son dichos de terceros. Hay tres testigos que mienten y que tampoco hablan de financiamiento, sino que yo adquirí droga o que me drogaba. Yo me hice el examen y dio que nunca consumí droga y ni la conozco", afirmó a Elonce TV y agregó otras de las pruebas que lo incriminan "es el informe de la policía que fue refutado por los cuatro contadores de carrera del Municipio. Además, cuando el Intendente firma, es porque pasó varios controles diferentes: Contaduría, Tesorería y Presupuesto. Por eso se puede decir que no hay ninguna irregularidad", remarcó Sergio Varisco."Hay un acuerdo (para ser suave) entre la Fiscalía y la imputada Luciana Lemos, en el que le bajan la pena, a cambio de involucrarnos y lo mencionaron como que fuera algo lícito", sostuvo el ex intendente de Paraná en diálogo con Elonce TV tras la última audiencia del juicio en los Tribunales Federales.El ex intendente se refiere a las supuestas anotaciones de Luciana Lemos, que habrían sido secuestradas en el allanamiento a la casa de la ex pareja de Tavi Celis, y en el cual, se incautaron tres kilos de cocaína."Un imputado dijo a quién pertenecía aquel famoso papelito, incluso, tampoco está en discusión porque la Fiscalía ya lo había descartado en su momento. Además, logramos probar que en nuestro caso, el papel decía N de "Nacho" y lo dijo un imputado, respecto a dos personas que identificó y que no tenía nada que ver con los nombres que allí figuraban, sino que lo hicieron para involucrarnos", disparó Sergio Varisco.Al ser consultado por los dichos de Lemos que fueron ratificados por la imputada en la audiencia de este viernes, Varisco afirmó que "Lemos ratificó sus dichos pero todos los abogados, la misma Fiscalía y las indagatorias desvirtúan ese papel con los nombres, y del cual, yo no estoy acusado, porque ese papel decía que yo había adquirido, que por supuesto no lo hice, pero tampoco estoy acusado de adquirir droga", remarcó.El ex intendente de Paraná, fue desligado por Daniel "Tavi" Celis en su última declaración ante el tribunal. Al respecto, Varisco afirmó que "Celis sobre mi persona, pronuncia dos cosas: que nunca tuvo un acuerdo por drogas para nada, lo cual es la verdad; y después, reniega de mí y hasta con fuertes palabras, sobre que yo no cumplí un supuesto acuerdo político. Lo cual, yo no puedo cumplir algo con lo que yo no tenía nada que ver", señaló en diálogo con Elonce TV tras retirarse de la última audiencia del juicio."No son momentos lindos que hemos pasado, porque se ha hablado de Narcomunicipio y de Narcointendente, pero uno tiene la tranquilidad y seguí caminando por la calle, no tengo custodia, no tengo chofer, ni siquiera cuando me quebraron la cadera, pedí la ART. No tengo ninguna propiedad. Yo estoy muy tranquilo", concluyó. Elonce.com