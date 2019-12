Lemos reiteró que no conoce al juez, ratificó "todo" y apuntó contra "los tres"

"Van a decir que es mentira"

"Ratifico todo lo que dije"

Reitera que no conoce a Ríos

Respeten a Lemos

El tribunal federal de Paraná, compuesto por los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, está cerca de dictar la sentencia en el juicio que investiga las responsabilidades en la causa del hallazgo de la avioneta con un cargamento de droga y las relaciones de la banda, que supuestamente comandaba Daniel "tavi" Celis, con algunos funcionarios municipales de la capital entrerriana.Luciana Lemos, una de las procesadas en la megacausa por narcotráfico en Paraná, ratificó la acusación contra el ex intendente Sergio Varisco, el exconcejal Pablo Hernández y la ex funcionaria Griselda Bordeira. "Se dijeron muchísimas cosas que son mentiras", dijo la ex pareja de Celis."Cada cosa de lo que dije es verdad, cada una de las cosas que dije. Por ahí hay cosas que no se entienden, porque no hicieron preguntas entonces me explayé como pude. Ellos saben cada cosa que describí, ellos saben cada cosa de lo que me hicieron pasar, y ahora vienen a decir que es mentira cuando ellos saben bien todo lo que hicieron, y ahora resulta que yo soy la que miento cuando ellos saben bien todo lo que hicieron, los tres", así comenzó su descargo Luciana Lemos, ex pareja de Daniel Tavi Celis y en cuya acusación, anotaciones y declaración, se basa la causa por la imputaros a Varisco, Hernández y Bordeira.Lemos ratificó cada una de sus declaraciones y dijo que los preopinantes mintieron. "Yo pensaba que Pablo Hernández puede ser una víctima de Sergio Varisco, pero ahora digo no, no lo es, es tal cual como ellos, todos se sentaron acá a mentir, cuando ellos saben bien las cosas que hacían y las que aún a veces siguen haciendo. Entonces, ratifico todo lo que yo dije y si por ahí hay dudas algún día se aclarará porque no tengo problemas en decirle las cosas. Es todo lo que tengo para decir", dijo según publicó"Si ustedes saben las veces que yo quería hablar y no se me permitía, hasta que un día tuve que mandar yo una nota al penal al juzgado para que me dejen hablar. Cuando me presenté a hablar la doctora Quiroga dijo que no apoyaba esta declaración, Cuando terminé de declarar la señora me dijo disculpame, no sabía lo que estabas pasando. Entonces creo que ningunearon de todas formas al señor juez, que yo no conozco, y también a mí porque decían que era mentira porque yo sabía todas las cosas que pasaban. Siguen mintiendo, siguen mintiendo"."Yo sé que es difícil para ustedes escucharlos a ellos y escucharme a mí y tomar una decisión. Pero yo creo en la justicia y sé que va a salir la verdad de todo", le dijo al Tribunal.En medio de su extensa intervención en la que no faltaron las lágrimas uno de los imputados le dijo: "Trola ya vas a ver". Fue entonces que la defensora pidió protección para Luciana Lemos. Fuente: (Uno).-