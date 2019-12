Huelga de hambre de presos: "Son 15 que se niegan a acatar la reubicación"

Policiales Internos de un pabellón de la Unidad Penal Nº 1 iniciaron huelga de hambre

Quemaron la puerta del penal de Paraná

En el marco de la huelga de hambre que realiza un grupo de 15 internos en el penal de Paraná, el director del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez, aseguró aque se dispuso "la, que no es ni empecinada ni arbitraria, sino que fue fiscalizada por las autoridades judiciales"., argumentó el funcionario penitenciario.Se recordará que los incidentes iniciaron el miércoles por la noche cuando en el pabellón Nº22 se registró un incendio por la quema de colchones por parte de los presos, y un principio de disturbio que fue controlado por el personal penitenciario., resaltó."En sus intenciones, quieren volver al lugar en el que estaban alojados, lo que no será posible porque las autoridades judiciales, que nos supervisan y monitorean, vieron que", comunicó el titular del Servicio Penitenciario.informó.Y en ese sentido evaluó que "es una postura cerrada por parte de este grupo de internos que se niega a acatar las disposiciones establecidas".uno de los internos del pabellón Nº17 (antes el Nº22). "Los internos se pasaron a otro pabellón, y el Servicio Penitenciario no hizo nada, casi morimos 20 personas, todos quemados", denunció un recluso en comunicación con este medio.En respuesta, el director del Servicio Penitenciario apuntó que "la descripción que hace el interno, de forma anónima, habría que establecer las cuestiones que ellos realizan como inciertas"."En ningún momento dijimos que no habían acontecido los hechos", resaltó. Y de acuerdo a lo que aclaró,Es que tras la gresca desatada en el penal de la capital entrerriana, unos 15 reclusos fueron trasladados a otras cárceles de la provincia."Los trasladados a la cárcel de Gualeguaychú fueron una medida disciplinaria por la conducta que tuvieron", explicó Sánchez.comunicó a Sánchez que una mujer aseguró que su hijo fue trasladado al penal de Gualeguaychú, en calidad de incomunicado, y que aún no le habían devuelto las pertenencias que tenía en la cárcel de Paraná.Al respecto, el funcionario penitenciario apuntó aen las denuncias que hacen los familiares de los reclusos., por lo cual, los familiares son contradictorios porque dentro de la reglamentación no está establecido nada que signifique una incomunicación", aclaró Sánchez.Sánchez comunicó que"Estas personas tuvieron un diálogo constante con las autoridades penales y del Servicio Penitenciario, porque ellos pedían que no se tomaran represalias contra sus familiares, siendo que nosotros solo tomamos la medida correspondiente a una reubicación dentro de la misma unidad penal a efectos de que no vean resentido el derecho a visitas que tienen", explicó el titular del Servicio Penitenciario.