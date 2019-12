La mujer baleada por su cuñada se encuentra en gravísimo estado

Acusaron a Débora Domínguez por dispararle a Romina Gutiérrez en plena fiesta de Navidad, la víctima se encuentra internada en el Hospital San Martín. La detenida de 32 años "tiene cinco hijos y tiene miedo que queden desamparados si va presa", informaron aEl hecho ocurrió la madruga del 25 en una pelea familiar. Según se difundió en el programa Códigos "la acusada, madre de cinco hijos de 8, 9, 10, 13, 17 años, llora porque tiene miedo que se queden solos si ella va presa""Romina me tenía arrodillada apuntándome con un arma en la cabeza. Era un problema entre mi cuñado Lucas Gutiérrez y Romina Gutiérrez. En un momento se le cayó el arma, la agarró mi hermana Débora Domínguez y le disparó porque si no me mataba", declaró la familiar de la acusada sin identificarse al detallar como ocurrieron los hechos.Según el informe de la médica Camila Degaudencio, Romina recibió tres disparos en la cadera, uno de esos impactos le atravesó el útero, también tuvieron que intervenirla quirúrgicamente por ruptura de venas a la altura de sus genitales, se encuentra en gravísimo estado. En cuanto a Lucas Gutiérrez, la bala le rozó el estómago.El abogado de Débora dijo: "Según la versión que tengo yo, mi defendida actuó en legítima defensa, ella quiso evitar que ataquen a su hermana". Y expresó "Esperemos que Romina se recupere y si Dios quiere salga todo bien; mi clienta también fue víctima de esta situación"A Débora Domínguez, le practicaron el dermotest y fue trasladada a la Alcaldía. La fiscal Paola Farino la imputó por el delito de Homicidio en grado de tentativa, y luego en la audiencia solicitó la prisión preventiva en la Unidad Penal N° 6. Por su parte, el abogado defensor Horacio Barreto pidió el arresto domiciliario porque no hay riesgo de fuga, ya que tiene una discapacidad e hijos menores a cargo, con arraigo suficiente. El juez de Garantías Mauricio Mayer decidió esta medida cautelar más benigna hasta el 20 de enero.