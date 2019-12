Ginecólogo asesinado: Tenía un balazo en la nuca y estaba incinerado en un 50%

Policiales Detuvieron a un sospechoso por el asesinato del ginecólogo en Córdoba

Policiales Confirman que el cuerpo hallado en Córdoba es del ginecólogo buscado

La ciudad de San Francisco, de casi 70.000 habitantes y una de las más importantes del interior de la provincia de Córdoba, está conmocionada por la muerte del ginecólogo Daniel Casermeiro. Lo buscaban desde el 19 de diciembre, cuando desapareció misteriosamente. Lo encontraron este jueves calcinado en una zona rural.El médico era una reconocida personalidad en la ciudad. Además de su tarea como ginecólogo, Casermeiro era un importante empresario de negocios inmobiliarios, no solo en la ciudad cordobesa, sino también en Bolivia.Luego de que se constatara la identidad de Casermeiro, el cuerpo fue trasladado a la morgue, donde se realiza la autopsia para conocer más detalles sobre el crimen.Los restos fueron encontrados en un camino rural de esa localidad del departamento de San Justo, muy cerca del límite con Santa Fe., según indicaron fuentes judiciales aEl fiscal había señalado más temprano que analizaban "muchas pruebas", pero que la pista más importante es el móvil económico.Desde el entorno de Casermeiro aseguraron a los medios que el ginecólogo no tenía motivos aparentes para desaparecer y que en los últimos días no se había mostrado preocupado más allá de lo habitual, y que tampoco estaba deprimido., el lugar en el que había sido visto por última vez, cuando detuvo su auto para comprar algunas bebidas, indicaron fuentes del caso a TN.El cadáver estaba al costado de una vieja ruta, en cercanías a una balanza de pesaje de camiones que había sido allanada. Creen que sería de propiedad del médico, pero el dato no fue confirmado.Tras el llamado del vecino, la policía llegó a la escena junto con personal del Ministerio Público Fiscal. El forense Mario Vignolo, uno de los especialistas con más experiencia de la provincia, también se acercó a la zona.Desde que la familia denunció su desaparición se montó un operativo de búsqueda sin precedentes en la zona del este cordobés, que incluyó helicópteros, perros, drones y personal especializado de la policía y bomberos.