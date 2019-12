Detuvieron a un sospechoso por el asesinato del ginecólogo en Córdoba

Policiales Confirman que el cuerpo hallado en Córdoba es del ginecólogo buscado

Un allanamiento en una vivienda ubicada en el centro de la ciudad cordobesa de San Francisco finalizó este viernes a la madrugada con la primera detención de un sospechoso por el asesinato del ginecólogo Daniel Casermeiro, cuyo cuerpo fue encontrado horas antes parcialmente calcinado en un maizal.Según el portal La Voz de San Justo, en el lugar donde se produjo el allanamiento viviría la madre del detenido, un joven de apellido Gette cuyo domicilio particular ya había sido revisado por las fuerzas de seguridad el mismo día en que se encontró el automóvil BMW del médico.Casermeiro (61) fue visto por última vez el pasado jueves 19 de diciembre cerca del mediodía cuando se retiró del Sanatorio Argentino de San Francisco.Ese mismo día, el médico hizo compras en un kiosco de la localidad de Luxardo, y a las 16 figura su última conexión a la red social WhatsApp.Desde el entorno de Casermeiro aseguraron a los medios que el médico no tenía motivos aparentes para desaparecer y que en los últimos días no se había mostrado preocupado más allá de lo habitual, y que tampoco estaba deprimido.Días después fue hallado su automóvil intacto, con todo el dinero, las joyas y los lingotes de oro, dijeron las fuentes. Según los primeros resultados de la autopsia, Casermeiro habría sido asesinado el mismo día de su desaparición.Este viernes a las 11 el fiscal Bernardo Alberione ofrecerá una rueda de prensa para brindar detalles sobre el avance de la pesquisa y el resultado final de la autopsia al cadáver.