Causa en la justicia federal: los fiscales reafirmaron las acusaciones

Ante el Tribunal Federal integrado por los jueces del Tribunal Oral Federal de Paraná, Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, la exposición de los fiscales que comenzó a las 10, se extendió hasta aproximadamente las 14.Los fiscales, en sus alocuciones, reafirmaron las acusaciones.A su vezy que por ende, les corresponde la pena solicitada.Además, los fiscales resaltaron que Cristian Silva tenía una "extensa" responsabilidad en los hechos investigados, ya que era "mano derecha" de "Tavi" Celis.TambiénEste viernes le corresponderá el turno a los imputados, que tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras en el marco del juicio. En tanto,Recordemos que los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron en su momento, 15 años de prisión para el supuesto jefe de la banda, Daniel "tavi" Celis. En tanto, se solicitó para su hermano, Miguel "titi" Celis, una pena de 12 años de reclusión, pudo confirmar Elonce.Los fiscales solicitaron la pena de 10 años de prisión para el ex intendente, Sergio Varisco y una medida de prisión preventiva para el ex presidente municipal.Por otra parte, solicitaron 9 años de cárcel para el ex efectiva de la Policía de Entre Ríos y funcionaria municipal, Griselda Bordeira, supo Elonce.Los fiscales pidieron también penas de prisión efectiva para el resto de los imputados.Los abogados defensores de Sergio Varisco dijeron que Lemos padeció "tortura legal" para salvarse. Además, fueron muy críticos del juez Federal Leandro Ríos que instruyó la causa. También atacaron la investigación de la Policía Federal.En los alegatos, tanto Rubén Pagliotto como Miguel Cullen, bucearon por las dos causas: la que investiga el hallazgo de una avioneta con 300 kilos de droga y la llamada "Causa Lemos", basada en anotaciones de la ex mujer de Celis y una serie de escuchas telefónicas.Los letrados dieron precisos datos para tratar de derrumbar la acusación que le formuló la Fiscalía Federal a través de las escuchas telefónicas, que fueron fuertemente cuestionadas por los defensores de varios imputados, debido a la interpretación que hicieron de las mismas, los policías federales que hicieron los seguimientos.Durante la defensa fueron críticos del juez Federal Leandro Ríos que instruyó la causa. Atacaron la investigación de la Policía Federal, denunciaron la intromisión de la exsecretaria de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y aseguraron que Luciana Lemos, la expareja de Celis, beneficiada por Fiscalía por su aporte a la causa, "padeció una tortura legal" para mejorar su situación procesal.El juicio todavía no termina. Este jueves, los imputados tendrán la última palabra, una vez que concluyan las dúplicas de los defensores. Ayer, trascendió que el viernes 27 se podría dar a conocer un adelanto de la parte resolutiva del fallo. De igual modo antes del inicio de la feria judicial los 32 procesados tendrán conocimiento del veredicto.