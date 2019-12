Ex Jefe Departamental de Policía de Concordia quedó imputado por abuso

El ex Jefe Policial había sido denunciado a mediados de este año por una menor de edad.



En lo que respecta a la causa, en la jornada de este jueves 26 de diciembre, el Juez Francisco Ledesma hizo lugar a la prórroga de las medidas de coerción que Querencio venía cumpliendo.



Por otra parte, el representante del ex Jefe Departamental de Policía de Concordia, Rafael Briceño comentó a Diario Río Uruguay cómo avanza la causa de su defendido. "Desde el punto de vista de los intereses de mi pupilo estimo que bien. Lo citaron a indagatoria hace alrededor de dos semanas e hizo una amplia indagatoria en donde explicitó y aportó toda la prueba que contradice la acusación, prueba eficiente y que emana de los propios teléfonos, de los mensajes, de los whatsapp, etc".



A su vez "aportó toda la prueba que obraba en su poder y con posterioridad, hace escasos días (4 o 5) aportó nuevas pruebas", explicó el letrado.