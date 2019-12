Homicidio en Paraná: El detenido tiene antecedentes y buscan a sus cómplices

El detenido tiene antecedentes

Buscan a los cómplices

, alrededor de las 16 de este miércoles 25 de diciembre, en Paraná. La causa está en manos de la Fiscalía de Investigación y Litigación a cargo de Paola Farinó., explicó ael jefe de la División Homicidios, Horacio Blasón.De acuerdo a lo que resaltó el comisario, un policía que estaba de facción en la plaza pudo detener al presunto homicida. "Es un funcionario del 911 del grupo de Infantería, y gracias a su rápido accionar cuando cubría el puesto de facción y al estar en alerta, llevó a que se pueda dar inmediatamente y en flagrancia con la detención de uno de los agresores", explicó.resaltó.Respecto del presunto homicida, Blasón informó que"El joven fue abordado por estas personas, pero hay elementos que indican que, aclaró el comisario.Consultado a Blasón sobre los cómplices del detenido, ésta aclaró que "no están prófugos". "La Fiscalía trabaja en el aporte de las versiones de vecinos para, en principio, tratar de individualizar a las personas que acompañaban al agresor", acotó al respecto."Anoche, personal de Homicidios allanó la casa del detenido donde se encontraron elementos que luego el médico forense determinará si tienen o no, alguna compatibilidad con las heridas que presenta el cadáver", comunicó el investigador policial.La causa está en pleno proceso y no se descartan nuevas detenciones.