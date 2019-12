Agresión con machete: El detenido "es conocido en la zona"

Una violenta agresión con una especie de "machete" quedó registrada en las cámaras de seguridad de un local que funciona como lavadero, ubicado en avenida Almafuerte y Marangunich, de Paraná.César Gutiérrez, jefe de patrulla del 911, explicó aque "el hecho ocurrió alrededor de las 5. En ese momento dos efectivos estaban en el lugar lavando el móvil policial. A escasos metros había varias personas tomando algo. Un hombre se acercó, extrajo entre sus prendas un machete y lastimó a un joven en el cuello, espalda y mano izquierda"."Luego se dio a la fuga por calle Marangunich. Fue detenido por la Policía y le secuestraron el machete. El damnificado no lo conoce, no sabe por qué se produjo la agresión. El agresor se llevó una billetera que estaba en la mesa y en su huida la arrojó a la calle, por lo cual su propietario pudo recuperarla", dijo.Asimismo, señaló que "el agresor es una persona mayor de edad. No tiene antecedentes por delitos graves, sí está identificado por diferentes contravenciones. Es una persona conocida porque vive en inmediaciones a ese lugar. A simple vista al momento de cometer el delito estaba alcoholizado".