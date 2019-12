Liberaron al acusado de asaltar un frigorífico: No fue reconocido por la víctima

El hasta ahora, único vinculado al asalto al puesto de ventas del FEPASA, Kevin Maximiliano Sánchez de 25 años de edad, recuperó su libertad ya que no fue reconocido por la víctima en la rueda de personas realizadas este lunes en Tribunales.Como se recordará, por el caso hay otro sospechoso identificado como Ángel Caballero, que extrañamente se encuentra prófugo dela justicia y existe orden de detención.La audiencia tuvo lugar en el Salón de Audiencias, presidida por la jueza de Garantías, Dra. Melisa María Ríos en el marco del legajo Nº 6771/19 por robo agravado.Como se recordará Sánchez está imputado del atraco en complicidad con Ángel Caballero. Según la investigación Sánchez entró al local, amenazando y golpeando al encargado con el arma en la cabeza, apoderándose de la caja registradora con una suma cercana a los 200 mil pesos y escapar, no sin antes volver a golpear al encargado con la misma caja en la cabeza, para si subir a la moto en la que lo esperaba Caballero y escapar velozmente.Tras la rueda de personas, el doctor Peluffo señaló aque la víctima de autos, no pudo reconocer a su cliente y se mostró muy satisfecho por haberse logrado la libertad de Sánchez, que continuará supeditado a la causa.