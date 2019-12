Ingresaron a una casa, redujeron a la familia y luego se balearon con la policía

Una familia de Barrio Guadalupe vivió una noche de terror en una vivienda ubicada en Castelli casi Talcahuano. Todo comenzó cuando el jefe de familia salió a sacar la basura a la puerta y en un descuido dos sujetos se le metieron a la casa. Uno de los delincuentes esta armado con una pistola 9mm con la numeración limada y el otro con un arma blanca.Tras el ingreso, redujeron al jefe de familia, a su mujer y a su hija adolecente. Minutos después, llegó el otro hijo adolescente con un amigo y también fueron obligados a tirarse al piso. En ese momento, uno de los integrantes de la familia logró dar aviso a la policía y los agentes del orden llegaron rápidamente. Ni bien se apostaron en la puerta, uno de los ladrones comenzó a disparar en el intento de fuga.El final de esta noche de terror fue un policía herido y la aprensión del delincuente de 28 años que tenía el arma de fuego. También, se secuestró una moto honda que tenía pedido de captura por robo. El otro sujeto escapó por los techos.La fiscal que investiga el caso le imputará al malviviente detenido por robo calificado y privación ilegítima de la libertad.Ileana Alvarenga, vecina autoconvocada de Guadalupe, sostuvo que la situación no da para más y que le solicitaron una reunión al ministro de Seguridad Marcelo Sain."A los delincuentes no les importan las cámaras, los perros, las alarmas o si la familia está adentro. Ellos saben que en este país no pasa nada. Hay que modificar las leyes para que sean más duras con el delincuentes", remarcó la vecina. Fuente: (LT10).-