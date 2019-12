Adolescente festejaba título con su equipo y murió apuñalado por un ex compañero

Una tragedia conmocionó a todo el pueblo de La Cumbre, en Córdoba. Una pelea entre adolescentes durante la fiesta de obtención de un título de fútbol de un equipo local, finalizó con la muerte de un chico de 14 años, quien, de acuerdo a los testigos, fue apuñalado por un ex compañero del plantel.



El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en una fiesta privada en una casa de la calle Río Negro, dentro de la ciudad de La Cumbre. Una gresca originada entre varios adolescentes de entre 14 Y 15 años finalizó con el ataque a cuchillazos de uno de ellos hacia un ex compañero.



En un primer momento se especificó que el conflicto se había iniciado por un tema de amores y engaños. Aunque después recobró fuerza la versión de que se trató de un ajuste de cuentas, a raíz de una pelea masiva de adolescentes que se había desatado el fin de semana en la misma ciudad.



La víctima de los ataques a puñaladas era Martín Ponce, quien poco después de ser agredido fue trasladado con un cuadro de gravedad al hospital Domingo Funes. El joven fue atendido por los médicos, fue trasladado a quirófano para que se le practique una cirugía de emergencia, pero no se pudo salvar su vida.



En tanto, la Policía local resolvió detener al que todos los testigos apuntaron como el agresor.



La tragedia generó escozor en toda la comunidad de La Cumbre. El drama se apoderó de esta región de casi 10 mil habitantes.



La víctima era jugador de la quinta división del Club Atlético 25 de Mayo, de La Cumbre. Se había consagrado campeón con su categoría el fin de semana anterior y durante la noche de la tragedia se celebraba una fiesta por el título obtenido.



Precisamente, el club emitió un comunicado en su cuenta de la red social Facebook, donde expresó su sorpresa y el dolor de toda la comunidad.





"No hay palabras para describir este dolor. Todavía es increíble y no podemos asumirlo".



Sólo dar desde nuestro lugar nuestras condolencias a la familia que siempre nos acompañó, que desde hace muchísimos años están con nuestros colores a flor de piel.



Quisiéramos poder haber publicado hoy "Buen día campeones" como siempre lo hacemos cada vez que damos una vuelta, pero no es así. Hoy no es un buen día para nadie. Lo contrario. Es el peor de los días. El mas duro para todos los que integramos esta gran familia.



Se nos fue el mejor de los cracks. El dolor por esta pérdida nos dejó mal.



No podemos creerlo.



Familia Patriota, acompañemos en lo que podamos a su familia.



Hoy era un día para gritar con alegría y festejar el título más lindo, festejar que nuestra quinta división había salido campeón.



Así te fuiste. CAMPEÓN. Te queremos con el alma, amiguito".



Además, desde el colegio al que acudía la víctima, el Instituto de Educación Secundaria Gral. San Martín, también se emitió en las redes un mensaje de apoyo a la familia de Ponce.



"La Comunidad Educativa del IDES lamenta profundamente la muerte del estudiante Martín Ponce y acompaña a su familia en este momento de dolor. QEPD (...) El Equipo directivo, Cuerpo de profesores, preceptores y Cons. de Administración se pone a disposición de la familia del estudiante Martín Ponce".