Causa Celis: los defensores de Varisco pidieron su absolución

Ante el Tribunal Federal integrado por los jueces del Tribunal Oral Federal de Paraná, Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, alegaron los abogados defensores del ex intendente Sergio Varisco.Primero fue el turno del abogado Rubén Pagliotto, que expuso desde las 13 a las 15 aproximadamente. Y posteriormente alegó el abogado Miguel Cullen, que desde las 15 hasta después de las 17.Durante su alegato, Cullen remarcó que Varisco estaba en condiciones de competir en 2019 por la Gobernación e hizo mención a supuestos errores de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA) en lo que refiere al análisis de contratos y publicidades.Cullen, visiblemente eLa audiencia había comenzó con los alegatos de la abogada Noelia Quiroga, defensora de Luciana Lemos. La letrada pidió la absolución por "aportación de datos a la causa" y porque, según adujo, se encontraba "en una situación de amenaza". Ratificó que "el cuaderno" existió y que "Bordeira y Hérnandez reconocieron haberlo entregado plata. Lemos no tiene ningún motivo para mentir sobre estas personas".En el orden de la audiencia, la abogada Gisela Cancillieri, defensora de Jonathan Heinz consideró que "no existen elementos para entender que Heinz estaba relacionado con ningún imputado de esta causa". Solicitó la libertad del acusado. A Heinz lo apuntan como comprador y revendedor de estupefacientes.Para Juan Gómez se solicitó la absolución, en el caso de ser condenado a una pena de 1 a 6 años (la mínima).Asimismo, para Wilber Figueroa Lagos pidieron la mínima.Para Nahuel Celis, su abogado dijo que "no alcanza solo con tener el apellido". Solicitó la absolución y la inmediata libertad.El abogado Marcos Rodríguez Allende pidió la absolución "lisa y llana" para Griselda Bordeira. Boris Cohen no alegó.