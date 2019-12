Nene de 4 años fue testigo del crimen de su mamá: "Le pegó con un cuchillo"

El hijo de Florecia Ovejero, de apenas cuatro años, se había asomado por la ventana de la casa en la que vivía junto a su mamá en la localidad bonaerense de Grand Bourg. El cuerpo estaba cubierto de sangre y ante el espanto de su abuela, afirmó: "Lucas le pegó a mamá con un cuchillo y mi mamá ahora está durmiendo".El chico había sido el único testigo del femicidio y quedó encerrado con el cuerpo de su mamá cuando el novio de ella, Lucas Borrachia, huyó después de matarla. Ya no había rastros de él cuando lograron entrar a la casa, pero sí quedó en evidencia que no había tenido apuro en escapar del lugar.El acusado, de 23 años, se llevó de la casa casi 26 mil pesos pero además tuvo tiempo de vaciar la heladera. "Se llevó todas las bebidas que habíamos comprado para las fiestas; también se llevó el asado, la leche y el yogurt del nene", enumeró a TN Daniel, un hermano de la víctima, y agregó: "Después se bañó y dejó el baño lleno de perfume".El presunto autor del femicidio de Florencia Ovejero, la joven de 21 años asesinada el sábado frente a su hijo de 4 años en la localidad bonaerense de Grand Bourg, fue detenido este lunes en un hotel del microcentro porteño, mientras que la autopsia determinó que la víctima recibió un total de 35 puñaladas, informaron fuentes judiciales y policiales.El imputado Lucas Ezequiel Borrachia (21), pareja de la víctima, fue apresado esta tarde en el hotel "O'Rei", ubicado en la calle Lavalle 733, entre Esmeralda y Maipú, pleno microcentro porteño, por personal de la comisaría vecinal 1D de la Policía de la Ciudad.Cuando Daniel vio a su sobrino ensangrentado a través de la ventana y escuchó los gritos de su madre, abrió a golpes la puerta de la casa. Pero ya nada pudo hacer para salvar a su hermana. El cuerpo de Florencia estaba tirado en la habitación, entre la cama y el armario. Tenía cortes en el cuello, el pecho, la cara y un brazo."La atacó mientras dormía para que no se pudiera defender", aseguró el joven, que contó al menos 10 puñaladas. El trabajo preliminar de los forenses determinó después que la víctima presentaba, además, signos de estrangulamiento.

Según comentó el hermano de Florencia, ella convivía desde hace un año y medio con el acusado de matarla, aunque los dos se conocían desde chicos. Aunque las peleas eran frecuentes y Borrachia estaba medicado porque era bipolar, nunca habían tenido episodios de violencia hasta ahora. "Se los veía bien", señaló.A pesar de que las primeras versiones indicaban que el sospechoso podía haber buscado refugio en la casa de su madre en Moreno, la búsqueda no tuvo resultados. "Lo busqué toda la noche con un fierro y la linterna de mi celular", contó otra hermana de la víctima, y cerró: "Si no lo encuentra la policía lo vamos a encontrar nosotros". Fuente: (TN).-