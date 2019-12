Robaron un celular y una pava eléctrica del despacho de una fiscal

Personas desconocidas ingresaron a la oficina en momentos en que no había nadie cerca y sustrajeron el celular personal y una pava eléctrica, escapando del lugar sin que se advirtiera el accionar.



El hecho habría ocurrido minutos antes de las 9 de la mañana, por lo que se notificó a la fiscal de turno, doctora María Occhi y se dio intervención a la División Investigaciones de la Departamental Uruguay.



Durante varios minutos, se observaron los videos de cámaras de seguridad del edificio del Juzgado, sospechándose de una mujer que aparecía en imágenes, pero hasta el momento no fue localizada.



Con el correr de los minutos, se supo que el aparato de telefonía de la fiscal fue hallado luego que una mujer lo llevara a barrio La Unión para desbloquearlo, por lo que inmediatamente concurrió personal de Investigaciones, que continuó con las diligencias y se encontraba tomando declaración a testigos, desconociéndose si se dio con él o la autora del robo.



Los Tribunales de La Histórica, cuenta con personal de guardia en el acceso, pero este funcionario difícilmente puede darse cuenta de un hecho de estas características, ya que no sólo controla el acceso, sino que debe recibir notificaciones, atender al público, recibir encomiendas o correspondencia y velar por la seguridad y el orden, por lo que está lejos de poder percatarse de algún caso de hurto como en este hecho, indica el sitio 03442.