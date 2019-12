Causa Celis: "Estamos en presencia de un acuerdo político", aseguró defensor

Continúan este lunes los alegatos en el marco del juicio que investiga las presuntas vinculaciones de ex funcionarios del municipio de Paraná con la banda narco liderada por Daniel "Tavi" Celis.Ante el Tribunal Federal integrado por los jueces del Tribunal Oral Federal de Paraná, Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, para este lunes estaban previstos los alegatos de los abogados defensores del ex intendente Sergio Varisco y la ex funcionaria municipal, Griselda Bordeira."Vamos a solicitar la absolución", adelantó auno de los abogados defensores de Bordeira, Walter Rodríguez Allende. "Estamos en presencia de un acuerdo político a través del Movimiento Vecinalista del Oeste liderado por Celis, que participó activamente en la campaña política de 2011 y 2015. Y eso es algo que vamos a demostrar con pruebas", sentenció.De acuerdo a lo que destacó Rodríguez Allende, el "acuerdo político" al que hace referencia, "nace a partir de un intercambio telefónico del 5 de septiembre de 2017 entre Lemos y su actual mujer, Ayala, donde le dice `por fin una, cerré con intendente´. A partir de ahí hay un desenlace político que se desarrolla"."Esa expresión es el acuerdo político y no es otro sentido que el que el fiscal pretende darle o Frías, el que interpretaba las conversaciones", diferenció."Las escuchas son parte del acuerdo político, las exigencias, el compromiso no cumplido por parte de Cambiemos hacia Celis era producto del acuerdo político", indicó el defensor de Bordeira.