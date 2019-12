Causa Celis: "Mi vinculación con la droga ha sido siempre de cero", dijo Varisco

Continúan este lunes los alegatos en el marco del juicio que investiga las presuntas vinculaciones de ex funcionarios del municipio de Paraná con la banda narco liderada por Daniel "Tavi" Celis.Ante el Tribunal Federal integrado por los jueces del Tribunal Oral Federal de Paraná, Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, para este lunes estaban previstos los alegatos de los abogados defensores del ex intendente Sergio Varisco y la ex funcionaria municipal, Griselda Bordeira."Mi vinculación con la droga ha sido siempre de cero", aseguró Varisco aen su ingreso a la sede tribunalicia. Y continuó: "Más aún, se me acusa de comprar, adquirir y una testigo habló de que yo consumía", pero de acuerdo a lo que remarcó: "Me hice el examen y nunca consumí en mi vida".El ex intendente aseguró que "siempre" presenció las audiencias judiciales, "salvo cuando cumplía funciones como intendente y después por un accidente que sufrí".Varisco dijo sentirse "tranquilo", porque, según lo que argumentó, "si bien es un caso muy sonado, no se tiene precisión". Y en ese sentido, detalló: "No estoy acusado de peculado, es decir, de utilizar dineros públicos, ni de pertenecer a una red".De acuerdo a lo que comentó, se lo acusa de firmar un acuerdo "con Celis estando preso en septiembre de 2017, como que yo financiaba". Pero según sostiene el ex intendente, es "algo imposible porque para eso se necesitaban dos millones de pesos por semana; cosa que no tengo porque nunca me he dedicado a eso".Varisco también descartó un acuerdo político con Celis. "Yo soy de la vieja militancia, del contacto con la gente, voy a todos lados y por lo tanto tengo fotos en todos lados"."Si uno milita, esos grupos vecinalistas se acercan y piden cosas, pero son pedidos individuales que uno atiende como atiende a todo el mundo", explicó.Y continuó: "Nunca dije que no conociera a Celis. Eso fue una gran mentira"."No hago promesas personales, sí atiendo a la gente y hubo gente del movimiento vecinalista en la zona de San Agustín que se acercó y a algunas cosas yo las satisfice", aclaró."Ninguna de las declaraciones de los testigos me relaciona con la droga, y el enojo está porque muchísimas cosas de las que me pidieron no las cumplí, porque en la gestión uno puede acceder a algunas cosas y a otras no", evaluó el ex intendente.