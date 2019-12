Quemaron un galpón al no poder robar ningún elemento de valor

Delincuentes ingresaron a un establecimiento rural, ubicado a cinco kilómetros de Urdinarrain, luego de romper candados y una vez adentro del galpón, al no poderse llevar nada, decidieron prenderlo fuego.Ocurrió el martes, cuando Alberto Schiffini denunció que malvivientes habían revuelto el galpón y al no llevarse nada, decidieron prenderlo fuego; las llamas derribaron las precarias instalaciones ya que tomaron las maderas de la estructura.Esta no fue la primera vez que el trabajador es víctima de un ilícito, ya que en el último año le faenaron animales en tres oportunidades, además de robarle otros elementos.El hombre, que tiene domicilio en Urdinarrain, realizó la correspondiente denuncia en la comisaría de la ciudad.