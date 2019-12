Dispusieron prisión preventiva para estafador que usó 13 identidades distintas

Cómo procedía el estafador

Dispusieron la prisión preventiva por 30 días para el sujeto que estafó a una familia de Oro Verde, a quienes les hizo creer que era un familiar al que no veían desde hacía tiempo. Lo mismo había hecho hacía poco tiempo en Diamante. A otros jóvenes, también, les solicitaba $2.000 a cambio de conseguirles trabajo en una empresa.Cuando fue detenido por la División Robos y Hurtos el hombre entregó un Documento Nacional de Identidad (DNI) original donde decía llamarse José Orlando Berta, como el caudillo batallador que supo brillar en la década del 70 en el mediocampo de Boca, Racing, Newell's y Gimnasia de La Plata entre otros clubes. Les dijo que en la actualidad ocupaba un cargo importante en el área de Recursos Humanos de una empresa petrolera con asiento en la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz.En la actualidad hay ocho denuncias en total en trámite por Estafas porque el imputado que tendría 61 años les sacaba dinero a personas desocupadas con el verso de conseguirles un trabajo en el sur del país. Además aprovechaba su supuesto paso por el fútbol profesional pedirle plata a padres de niños futbolistas con la promesa de llevarlos a las inferiores de clubes de Buenos Aires.En la audiencia para solicitar medidas de coerción la defensa pública a cargo de Lescano se comprometió a tratar de ubicar a la madre de Berta. La mujer estaría viviendo en la actualidad en la ciudad de San Cristóbal en la provincia de Santa Fe y se llamaría Margarita Susana Romero. Esto permitiría conocer fehacientemente quién es Berta.Jorge Omar Romero Berta o José Orlando Berta o Antonio Pittavino o como se llame tenía un relato armado, que hacía muy creíble su presentación ante la sociedad. Por ejemplo recepcionaba un curriculum a cambio de dinero, en algunos casos pedía 2.000 pesos, los analizaba y le informaba los pasos a seguir a los postulantes. Pero para darle más credibilidad al plan que ejecutaba también rechazaba a algunos candidatos y hasta no les agarraba el dinero. También jugaba con la incredulidad de los padres que tienen chicos que juegan al fútbol. Les solicitaba una módica suma de dinero, según el poder económico de la víctima con la promesa de conseguirle una prueba en un club de los denominados importantes del país.Parece que el tiempo de esplendor de este hombre timador terminó. Las penas por estafas no son altas. Sin embargo el caso debe servir a la sociedad para estar más atenta ante las promesas que les hacen. En Entre Ríos son cada vez más comunes los casos de "cuentos del tío" y de chantas que recorren distintos lugares tratando de hacer dinero de una manera fácil. Ante cualquier duda lo primero que se debe hacer es llamar a la Policía y en caso de no encontrar respuestas recurrir a los Tribunales.