Crimen de ex candidata a concejal: recibió 18 golpes en la cabeza con martillo

Por el hecho está detenido y acusado su exmarido y padre de sus hijos, Matías Bernal, de 37. El sospechoso del femicidio intentó degollarse con un cuchillo de cocina.El homicidio, según la data de muerte, habría ocurrido ayer a las 10 en la casa familiar situada en Los Claveles al 1000, del barrio La Terraza, a la altura del kilómetro 52 de la ruta 8, en Pilar.", informó a La Nación una fuente judicial.Según la agencia de noticias Télam, la fiscal Carballido confirmó que al menos en su fiscalía especializada no había denuncias previas por violencia de género y, de acuerdo con los primeros testimonios que recabó del entorno de la pareja, no existían antecedentes de maltratos.El homicidio de Sirera, que trabajaba en la oficina de Defensa del Consumidor de Pilar, fue descubierto ayer a la tarde cuando, después de ser identificado el hombre herido en el Ford Ka, los policías concurrieron a su domicilio y se encontraron con familiares de la abogada en la puerta de la vivienda, preocupados porque hacía varias horas que no sabían nada de ella.Al entrar, hallaron en el living el cadáver de la mujer tirada en el piso boca abajo con varios golpes en la cabeza que le provocaron hundimiento de cráneo.La principal hipótesis del caso es que Bernal pasó la noche del miércoles en la vivienda y que ayer a la mañana Sirera fue a buscar algo, ya que dentro de su auto dejó la cartera y el teléfono celular, como si estuviera de paso, según Télam.