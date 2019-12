Excarcelaron a José López en causa de "cuadernos": Seguirá preso por otra causa

En base a las nuevas reglas del Código Procesal Penal sobre las prisiones preventivas, López fue excarcelado en la causa que investiga "irregularidades en la obra pública durante el kirchnerismo".



En el fallo al que tuvo acceso NA, los jueces compararon la situación de López con la de los ex funcionarios Julio De Vido y Roberto Baratta, y consideraron que su imputación reviste "menor entidad" que la de los dos primeros, que "se encuentran excarcelados al día de la fecha".



"No se observan, teniendo en miras criterios de igualdad ante la ley y equidad, que los riesgos procesales -oportunamente valorados en la instancia anterior- que aún conservan vigencia justifiquen mantener el encarcelamiento preventivo de López", resaltaron los magistrados.



El Tribunal, compuesto por Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y María Cecilia Chichizola, le impuso medidas a López en caso de salir en libertad.



"La prohibición de salir del país sin autorización previa; la entrega del pasaporte que tuviera en su poder a través de la defensa; y la promesa de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación", fueron los reclamos dispuestos por los jueces en la resolución de este viernes.



Sin embargo, López no quedará en libertad, ya que cumple la pena de cárcel de seis años que le dio la Justicia al encontrarlo culpable del delito de enriquecimiento ilícito.



Esa sentencia fue por los bolsos que tenía en su poder con casi 9 millones de dólares y que una madrugada de junio de 2016 intentó esconder en un convento de la localidad bonaerense de General Rodríguez.



NA