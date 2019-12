Supermercado se inundó y sus propietarios encontraron boquetes en el techo

Durante la tormenta del sábado, el local donde funciona un supermercado, ubicado en Eva Perón 1480, casi Ricardo Rojas, de Concordia se inundó por la gran cantidad de lluvia que ingresaba desde los techos. Los empleados pensaron que con las fuertes ráfagas de viento se había volado alguna chapa, sin embargo, tras el temporal, subieron y se encontraron con que había 7 boquetes perfectamente cortados con el diámetro suficiente para que pudiera entrar una persona adulta.



Juan, el encargado del local, dijo: "Se ve que abrieron los boquetes cortando las chapas con tijeras de cortar hojalata. Posiblemente no usaron amoladora por el ruido" y agregó: "A esto lo tienen que haber hecho a la noche, probablemente subieron por el baldío que da a calle Ricardo Rojas y tenían todo preparado para ingresar a robar", supo El Sol.



"Se ve que fue en los días anteriores a la tormenta. Posiblemente abrieron tantos boquetes porque pensaban ingresar varias personas a la vez, es decir, iban a saquear el supermercado, pero gracias a Dios llovió y al inundarse nos dimos cuenta, de lo contrario nos hubieran vaciado el supermercado", indicó.



"Menos mal que pudimos solucionar y reparar todo", dijo el encargado del local e insistió: "Se ve que los boquetes son recientes porque en la anterior lluvia no habíamos tenido problemas, además -recordó- la semana anterior lo habían estado reparando al techo y no estaban".