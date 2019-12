Asesinó a su esposa y luego intentó quitarse la vida cortándose el cuello

Un hombre asesinó de un balazo a su esposa y luego intentó quitarse la vida cortándose el cuello con un cuchillo, en una vivienda del partido de Pilar, en el norte de la provincia de Buenos Aires.



El violento se encuentra internado en el ala de terapia intensiva del Hospital Sanguinetti, y su estado es crítico, según informaron fuentes del nosocomio.



La lamentable víctima del femicidio es Laura Sirera, una abogada de 34 años, quien fue candidata a concejal en Pilar por el Frente de Todos. Su esposo, Matías Bernal (37) habría disparado al menos una vez contra la humanidad de la mujer, asestándole el impacto en su cabeza.



El hecho se produjo en la vivienda que habitaban ambos, en el barrio La Terraza, a la altura del kilómetro 52 de la Ruta 8. El agresor fue encontrado inconsciente con un corte en el cuello por el que fue intervenido quirúrgicamente en la clínica local. Se supone que él mismo se provocó la herida para quitarse la vida.



El matrimonio tenía dos hijos de 6 y 8 años de edad, que no se encontraban en la casa al momento del hecho. El cuerpo de Sirera fue hallado por un familiar cerca de las 19 horas del día jueves. Durante varias horas no había sido posible comunicarse con ninguno de los dos. Pero un dato generó preocupación.



El auto de la víctima estaba estacionado en la puerta de la casa del matrimonio en la calle Los Claveles al 1000, del barrio La Terraza. Adentro del vehículo estaba la cartera de la mujer y la puerta cerrada con llave adentro.



Cuando los familiares lograron entrar se encontraron con el cuerpo de la víctima. Una fuente cercana a los familiares indicó que tenía una herida de bala en la zona de la nuca. La autopsia determinará si sufrió otras heridas, hecho que no se descarta.



Sirera tenía 34 años, era abogada y hasta hace poco tiempo se venía desempeñando en el área de Defensa del Consumidor del Municipio. Había integrado la lista de concejales del Frente de Todos en las últimas elecciones, pero no alcanzó a ingresar. En tanto Bernal, es un reconocido militante del peronismo que años atrás se desempeñó en el Consejo Escolar de Pilar.



El cuerpo de la víctima será sometida mañana a la autopsia para poder determinar las verdaderas causas del deceso. En tanto que en el caso intervino la UFI de Género de Pilar.

Fuente: Crónica