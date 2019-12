Depravado acosó a adolescente y le mostró sus genitales en un colectivo

Un hombre de 55 años fue detenido en la comisaría de Oro Verde, luego de que una adolescente de 16 años alertara que un pasajero del micro en el que ella también viajaba, se masturbó y la acosó sexualmente.



El hecho fue confirmado por el chofer de un colectivo de una empresa de Diamante, que alertó al personal policial de la comisaria de Oro Verde.



Todo se inició con el viaje del micro entre Diamante y Paraná. Desde la Ciudad Blanca regresaba cerca de las 23 a su casa en Aldea Brasilera.



Lo cierto es que al sentarse en uno de los asientos, observó que a corta distancia ocupó otro lugar un hombre.



A los pocos minutos, y ya en viaje por la ruta 11, el micro quedó con las luces mínimas. El hombre estaba a la misma altura de los asientos, pasillo de por medio, y no había otras personas en ese sector.



Esta persona comenzó a mirarla y sacarle la lengua y tras esto, se desprendió el pantalón y comenzó a tocarse sus genitales. No conforme con esto, se los exhibió a la menor que quedó muy incómoda con la situación.



Asustada y shoqueada, no pidió ayuda en ese momento, pero debió seguir sufriendo las insinuaciones y groserías del pasajero que se masturbó.



La adolescenteal llegar al ingreso a Brasilera, bajó del micro, no sin antes contarle al chofer lo que había sucedido. Allí tomó fuerza y le indicó cuál era el pasajero que la había afectado con su accionar.



El conductor del colectivo siguió con el recorrido y al llegar a la comisaría de Oro Verde, ubicada sobre la ruta 11, paró la marcha del micro y puso en conocimiento del incidente al personal policial.



Notificada la fiscalía de violencia de género en turno, dispuso la inmediata detención del acusado y su traslado hacia la Alcaidía de Tribunales. Se le inició una causa por el delito de abuso sexual simple.

