Remisero discutió con otro conductor y le destruyó los vidrios del auto

Un hombre de 39 años fue detenido luego de destrozar varios vidrios de un automóvil. El incidente se registró el jueves a la mañana en calle Juan Báez de la capital entrerriana, y se originó por unadiscusión de dos conductores que terminó con el irascible preso en la Alcaidía de Tribunales.



Personal de la comisaría 13° transitaba por calle Juan Báez y Lebensohn de Paraná, y al ver a los lejos a un hombre discutir con otro, tuvo que intervenir para que la situación no fuera más violenta aún.



Todo se inició entre dos conductores, el de un Chevrolet Corsa y el de un remís. Según se supo, el trabajador del volante le tocó bocina al Corsa conducido por un trabajador municipal para que se apurara o bien se corriera. Y al hacer caso omiso al reclamo, se bajó con una llave de cambiar las cubiertas con la que lo comenzó a agredir verbalmente.



A paso siguiente, no conforme con esto, el remisero le exigió al conductor del Corsa que se bajara y como no quiso, avanzó con la rotura de la luneta y los vidrios laterales de las puertas.



Esto fue observado por los uniformados que intervinieron esposando al enojado conductor, quien siguió agrediendo al municipal de 59 años como a los policías.



Enterado del suceso el fiscal en turno, ordenó la detención del hombre de 39 años, quien fue derivado a la Alcaidía de Tribunales, publica diario Uno.