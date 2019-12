Acusado de matar a docente en Concordia seguirá 90 días más en la cárcel

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva para Alcides Rafael Soto, quien está acusado de asesinar en el mes de agosto pasado, a la profesora Lilian Noemí Godoy, de 46 años y provocarle graves lesiones a su hija de 4 años.En este sentido, el Juez de Garantías Dr. Mario Figueroa, prorrogó por 90 días más la prisión preventiva para Soto, quien ya venía cumpliendo la medida en la Unidad Penal N°3 y seguirá en las mismas condiciones.Sobre el crimen de Lilian Noemí Godoy, se supo que el hecho ocurrió alrededor de las 18 del 5 de agosto pasado, todo comenzó cuando una vecina comienza a escuchar ruidos extraños y algunos gritos que no son ordinarios de todos los días de la casa de la vecina, por eso llama al 101, y le avisa a la Sala de Comando lo que estaba ocurriendo en ese lugar.El móvil que estaba cerca en la zona era el de Comisaría Sexta y cuando llega al lugar se encuentra con un hombre que estaba saliendo del domicilio por la puerta principal, y le preguntan si estaba todo bien, si había tenido algún problema, y con total naturalidad dice que estaba todo bien, que no había ningún problema y se quería ir del lugar. En ese momento la oficial de servicio observa que en la campera, en una parte de las zapatillas y en la botamanga del pantalón tenía manchas de sangre. Entonces el personal policial lo retiene momentáneamente y no lo deja retirarse del lugar.Cuando la policía ingresa a la vivienda observa que la mujer estaba tirada en el piso rodeada de una mancha de sangre, todavía estaba con vida, y en una rápida inspección encuentra en el baño a la nenita de 4 años con su carita desfigurada, tenía un par de golpes en la cabeza. Entonces, la oficial de servicio lo primero que hace es llevar en su brazo a la a la nena y trasladarla con el patrullero hasta el hospital; en tanto a la mujer la llevan en ambulancia.En el sitio había una pala, un rastrillo y un cuchillo. La nena tenía múltiples fracturas en el cráneo, la mujer también, y aparte de eso, una serie de puñaladas en el cuello y en el tórax. Esto pasó a las 18 y a las 19:30 de ese mismo día informan desde el Hospital Masvernat que la mujer, de profesión docente, había fallecido.La víctima y el victimario habían tenido un contacto previo un mes atrás porque este hombre ofertaba su servicio de reparación de electrodomésticos y fue cuando le arregló una heladera. Esta vez lo habría contactado para que le arregle un lavarropas, por lo que este hombre concurre al lugar en moto y con su hija de seis años en la parte trasera de la misma.Se desconoce el desencadenante que existió para que esta persona hiera hasta matarla a Godoy y luego se ensañe con la criatura de 4 años. (El Sol)