Foto: Ladrón con amplio prontuario escaló casi 5 metros para robar en un comercio Crédito: Maximaonline

En las primeras horas de este miércoles, un comercio del rubro peluquería y estética, ubicado en calle Colombo casi Seguí de la ciudad de Gualeguaychú, fue el blanco de un conocido delincuente de poco más de 30 años.



Hugo Mayero, titular del negocio contó que notó la faltante de unos 7.000 pesos que había dejado en un sobre, cerca de la caja. Al observar el registro de las cámaras de seguridad del local, se encontró con las imágenes de una persona que ingresó por la parte alta del comercio, con un frente de casi 5 metros, luego abrió una ventana y se introdujo en el local.



Hugo contó también que sobre el escritorio había una tablet y otros objetos que podrían considerarse de valor, pero el ladrón tomó solamente el dinero y salió por el mismo lugar que ingresó.



Al dar cuenta a la policía de lo ocurrido, el personal reconoció inmediatamente al autor, debido a sus amplios antecedentes policiales y judiciales, por lo que logró detenerlo pasado el mediodía, en la zona de la vieja terminal. Al ser requisado, no tenía dinero encima.



El fiscal Lucas Pascual a cargo de la investigación, confirmó a Maximaonline que la persona detenida era considerada "inimputable". Pero esto cambió hace poco más de un año, cuando las pericias realizadas en ocasión de otro hecho delictivo, demostraron que el imputado comprendía la criminalidad de sus actos, más allá de su adicción a las drogas.



Este miércoles por la mañana justamente se realizó el pedido de elevación a juicio por otros dos hechos cometidos por el mismo autor y desde este mediodía, se suma una tercera causa.



El fiscal llamará a declaración de indagatoria al imputado de "Hurto agravado por escalamiento", ya que al no registrarse rotura de ningún cerramiento para ingresar, no se considera robo.



El lunes de esta semana, el detenido había recuperado su libertad y es probable que nuevamente la recupere ahora, hasta ser llevado a juicio, dado el tipo de delitos cometidos, no habría elementos para solicitar su prisión preventiva.



Si se produce la unificación de las causas, el reconocido Moreira podría ir finalmente a la cárcel.