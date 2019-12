Falsa embarazada que inventó su secuestro dijo que mintió para retener al marido

El gasto de la búsqueda al Estado

Sandra Sepúlveda no estaba perdida ni estaba esperando un bebé. "La mentira se me desbordó", dijo ayer la mujer acusada de "falsa denuncia y testimonio" por fingir su desaparición junto a su marido en el Hospital San Martín de La Plata ante el fiscal a cargo de la investigación.El caso se conoció el viernes 6, cuando Mauricio Martínez denunció que su esposa, con quien tenía turno para una "cesárea programada", había desaparecido después de ir al baño en el hospital. Sin embargo, estaba en la casa de una tía.En su declaración ante el fiscal Marcelo Romero, la mujer explicó en las últimas horas que simuló estar embarazada y fingió el secuestro y posterior pérdida de un bebé para retener a su pareja porque descubrió que mantenía contactos con su exesposa."Yo no quería perder ni a mi marido, ni lo que habíamos construido, jamás hubiese querido perjudicar ni faltar el respeto a alguien porque esto nos está costando caro, todo el mundo lo insulta", explicó, según replicó la agencia Télam.Sin embargo, Sepúlveda reconoció que no tomó dimensión del alcance que podría tener el engaño y fue víctima de su propio plan. "La mentira se me desbordó. No sabía qué hacer y no medí las consecuencias de lo que pasaba", manifestó."La mentira de Sepúlveda, que no estaba desaparecida sino en la casa de un familiar, le costó al Estado un dineral", señaló Romero. A la búsqueda se sumaron todas las fuerzas de seguridad, entre ellas la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y 20 divisiones de investigación de la policía de la Provincia de Buenos Aires.El caso fue tratado como prioridad y la causa sumó más de 200 fojas.Finalmente, el análisis sobre el celular de la desaparecida les permitió establecer a los investigadores que el aparato había impactado esa mañana en una antena de la ciudad de Buenos Aires y no tuvo más movimientos desde media mañana. Tras un rastrillaje se ubicó ubicó el domicilio donde se ocultaba la presunta embarazada. Fuente: (TN).-