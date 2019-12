"En la sentencia va a haber muchísima sorpresa", dijo el abogado de Celis

Este lunes los fiscales José Ignacio Candioti, Leandro Ardoy y Carlos García Escalada pidieron 15 años de prisión para Daniel "Tavi" Celis, señalado como jefe de una banda dedicada al narcotráfico. Lo acusaron formalmente de organizar el aterrizaje de la avioneta con 317 kilos de marihuana y del financiamiento de la banda con dinero de la Municipalidad de Paraná.Este martes, fue el turno de los alegatos de los abogados defensores de Celis, quienes pidieron la absolución para la primera causa en la cual está implicado (avioneta) y una rebaja de la pena por la segunda causa que investiga su vínculo con funcionarios de la anterior gestión del gobierno municipal.el abogado Leopoldo Cappa.Tras ello hizo hincapié en las escuchas sobre las que se basa la fiscalía para la acusación: "Las escuchas son interpretaciones de una persona que interpreta lo que otras dos personas están diciendo y puede interpretada de forma subjetiva".En lo que respecta a la segunda causa, Cappa indicó que Celis "admite el comercio de cocaína entre enero de 2018 y mayo del mismo año y por esta causa, le sugerimos al Tribunal que la condena que le debía caber era de 6 años de cumplimiento" efectivo."En la sentencia va a haber muchísima sorpresa", afirmó el abogado de Celis. Y remarcó que su defendido "desde un primer momento aclaró que a él no lo financió ni (Sergio) Varisco ni (Pablo) Hernández ni (Griselda) Bordeira. Después las otras conductas de clientelismo político acá no se juzgan y no están prohibidas. El clientelismo político, la militancia política y los acuerdos políticos existen en el peronismo, el radicalismo y todos los partidos. Pero a Celis no le creen por este rótulo de narcotraficante".Finalmente, Cappa estimó que "este viernes podría haber un adelanto de sentencia y sino, será alguno de los días hábiles de la semana que viene".