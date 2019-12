Renovaron el pedido de Justicia por joven asesinado hace cuatro meses

Cristian Orlando "El Melly" González, de 21 años, fue asesinado a balazos tras un enfrentamiento registrado entre varias personas en calle República de Siria y Segundo Sombra, en barrio La Floresta de Paraná, el sábado 17 de agosto. Al cumplirse cuatro meses del crimen, familiares y amigos se concentraron este martes frente a Tribunales para reclamar justicia."El fiscal nos dice que es una investigación complicada, que fue una muerte violenta. A Cristian lo mataron en calle Siria el sábado 17 alrededor de las 9hs, y a nosotros nos avisaron a las 18hs. Lo balearon por la espalda y lo dejaron tirado en una esquina. No sabemos si llegó caminando hasta ahí o lo dejaron tirado porque hasta ahora no resolvieron nada", apuntó ala hermana de la víctima, Lorena González."Pedimos que el fiscal Santiago Brugo haga algo porque hace cuatro meses que nos tiene a las vueltas", denunció.En la oportunidad, indicó que "los testigos son amigos de los que mataron a Cristian, y hay varias familias implicadas. Los Gastiazoro son amigos y familiares del supuesto asesino, Laly Duarte, pero nosotros tenemos nuestras dudas".El sospechado por el crimen de su hermano es "Nicolás Pérez, pero más conocido como Laly Duarte". Se trata de un adolescente, de 17 años, nieto de una famosa testigo en un juicio vinculado con el homicidio de un directivo del IAPV en la década del ´90."No queremos que no cubran a los asesinos, porque los testigos no hablan porque se conocen entre ellos", denunció."Cristian no era un perro, era un ser humano como todos. Cometió sus errores pero los iba a pagar", resaltó.Según se informó oportunamente, la balacera fue posterior a la concentración de al menos tres grupos de jóvenes y adolescentes en la esquina de República de Siria y Ameghino. En ese lugar se denunció el robo de celulares, camperas y mochilas a un par de personas que pasaron por el lugar. En tanto, otro de los grupos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes.Aparentemente por un altercado que podría estar relacionado con el robo de una garrafa a una anciana de la zona, hubo algunos reclamos cruzados que terminaron con detonaciones de armas de fuego.De la recolección de datos, se judicializó el testimonio de cuatro personas que coincidieron en señalar al adolescente como el autor de los disparos, incluso uno admitió que sufrió el ataque del adolescente que "le gatilló un par de veces sobre el pecho".