La amenaza que dejaron tras el robo a una escuela: "Con nosotros no se jode"

La escuela N°24 "Maximio Victoria", ubicada en barrio Toma Vieja de Paraná, fue blanco del robo de pelotas de vóley y roturas de vidrios a piedrazos, durante la madrugada de este martes.Pero lo que mayor preocupación causó entre las autoridades educativas fue la amenaza que dejaron escrita sobre el patio de la institución: "Con nosotros no se jode. Att. Los pibes"."A las 3 de la madrugada me llamaron porque la alarma estaba sonando y cuando llegué había una puerta abierta con vidrios rotos a piedrazos, en la dirección, las aulas y los baños. Y dejaron un escrito", indicó ael director de la institución, Eduardo González Alem."Aparentemente eran diez o doce chicos, que están hasta altas horas de la noche haciendo macanas, los que se perdieron en la oscuridad de la zona. Y es alarmante porque los chicos no cuidan su escuela", lamentó."Esta es una escuela cuyos fondos no están cerrados y entran por ahí. Es un peligro hasta para el mismo barrio porque pasa algo, los corren y se esconden acá", apuntó.Por su parte, la vice, Viviana Simón, aclaró: "Nuestra función es educar a los chicos, más allá que la primera formación debe venir de la familia".Al consultarle a la directiva por los presuntos motivos que habrían derivado en la amenaza tras el robo, éste descartó la existencia de inconvenientes previos. "A esta altura del año, alguno puede estar molesto porque tiene que venir a recuperatorio, pero un problema puntual que tengamos presente no ha habido", remarcó."A los papás les recomendamos que se acerquen a hablar porque esta es una escuela de puertas abiertas, tenemos una buena educación con toda la gente del barrio", instó Simón."El daño de infraestructura es a la escuela, los perjudicados son los alumnos, y emocionalmente te pone mal porque uno hace todo y elegimos esta escuela para trabajar, bajo la modalidad NINA", refirió la vicedirectora. "Todo lo que hacemos es porque queremos formar buenas personas, y esto te tira para abajo", lamentó.En la oportunidad, reveló que la rotura de vidrios "son una constante". "Superan los 100 vidrios rotos", refirió.