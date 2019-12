Causa Celis: Para los abogados de Bordeira, "no hay ninguna prueba contundente"

Hasta el viernes se extenderán los alegatos a cargo de los abogados defensores de los acusados en el marco del juicio que investiga los presuntos vínculos políticos de ex funcionarios de la Municipalidad de Paraná con la banda narco liderada por Daniel "Tavi" Celis.En detalle, solicitaron 15 años de prisión para el supuesto jefe de la banda, Daniel "Tavi" Celis; una pena de 12 años de reclusión para su hermano, Miguel "Titi" Celis; la pena de 10 años de prisión para el ex intendente, Sergio Varisco y una medida de prisión preventiva para el ex presidente municipal; además de 9 años de cárcel para el ex efectiva de la Policía de Entre Ríos y funcionaria municipal, Griselda Bordeira.Al respecto, los abogados defensores de Bordeira, Walter Rodríguez Allende y Boris Cohen, antemanifestaron que "disentimos en absoluto de las valoraciones probatorias del Ministerio Público Fiscal".Fue en ese sentido que Rodríguez Allende, diferenció que "más que falta de pruebas, las apreciaciones son disimiles, diferentes".Y argumentó: "Porque podremos hablar de un acuerdo político y disentir con respecto a que si es correcto o no, y que producto de ese acuerdo se generaron deudas, pero nada parecido a la comercialización y financiación de la actividad de estupefacientes; son cuestiones que se van a ventilar en las conclusiones que vamos a brindar".El abogado aseguró que no lo sorprendió el pedido de pena solicitado por Fiscalía "porque durante estos tres meses sostuvieron la acusación"."Las valoraciones probatorias que realizaron fueron acordes a las preguntas y al análisis probatorio efectuado por los representantes de la acusación pública", explicó.Cohen, por su parte, sostuvo que "la acusación está basada en apreciaciones subjetivas tanto de los policías como de los testigos, porque objetivamente no hay ninguna prueba contundente"."Los mismos policías utilizados para fundamentar la acusación son los que interrogamos durante el debate, y no pudieron dar ninguna precisión de actividades delictivitas de Griselda, de las que se investigan en este juicio", remarcó.