A fin de mes podría conocerse adelanto de sentencia por crimen en Gualeguaychú

Después de la controversia planteada por el Tribunal de Juicios, que condiciona el trabajo periodístico dentro de la sala, la mayoría de los medios de comunicación han preferido no estar presentes en el debate y en su lugar obtener la información a partir de terceros, para trabajar sin condicionamientos.



Este lunes se desarrolló la cuarta audiencia contra Genaro Gutiérrez. Fue la última audiencia donde se escucharon los testigos propuestos por la Fiscalía y la querella. En esta ocasión se escuchó a través de videoconferencia la palabra de tres bioquímicas que trabajan en la Policía de Entre Ríos, que recepcionaron las muestras de sangre y orina que fueron extraídas al acusado en la etapa investigativa.



Las profesionales tomaron intervención en las muestras sobre alcoholemia y toxicología. Según se explicó a través de la videoconferencia, Gutiérrez tenía un metabolito de cocaína en orina, pero no tenía rastros de droga en sangre, ni cocaína ni marihuana, pero se aclaró que con la aparatología existente en Paraná, es muy difícil rastrear la presencia de estupefacientes con más de dos horas de anticipación a la extracción de las muestras.



El otro que declaró fue Simón Gighlione Bocalandro, el psiquiatra que trabaja para el Poder Judicial de Gualeguaychú y que tiene a su cargo las pericias de rigor para establecer si el imputado se encuentra dentro de los parámetros de normalidad. El profesional, que lo habría tratado de forma privada hasta el 2016, aseguró que al momento de la entrevista no tenía condiciones de inimputabilidad y estaba orientado en tiempo y espacio.



Este martes se realizará la última audiencia del juicio por el homicidio, con la presentación de los testigos aportados por el abogado defensor Pablo Di Lollo, pero se estima que la producción de esta prueba se agotará este mismo día. El miércoles y jueves se realizará la producción de la prueba por el otro delito que se le acusa a Gutiérez, ocurido en octubre de 2018 cuando fue atrapado intentando sustraer el stereo de una camioneta Renault Kangoo.



El juicio proseguirá el jueves 26 con los alegatos de clausura, donde se conocerá el pedido de condena por parte del fiscal Lisandro Beherán y los querellantes Rubén Virué y Martín Britos. Como los tiempos apremian por la culminación del año, el tribunal de Juicios solo se tomaría tres días para resolver y dar a conocer el adelanto de veredicto. Esto se realizaría el lunes 30, en el último día hábil antes del ingreso en la feria judicial de verano. (El Día)