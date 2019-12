Boqueteros robaron 40 ventiladores en empresa de electrodomésticos

Se valieron del temporal del fin de semana para realizar un boquete en una de las paredes laterales.Los ladrones tuvieron tiempo para trabajar aparentemente con martillos y elementos contundentes para perforar la pared. En ese momento llovía torrencialmente y las cámaras de seguridad registraron el instante en que ingresaban a la sucursal de Nexon, por la pared sur hacia Teniente Ibañez, detallaTras una breve recorrida por las instalaciones comenzaron a llevarse lo que estaba más a mano para no ser vistos por el frente. Los audaces delincuentes se llevaron un total de 40 ventiladores de todo tipo y estiman que el robo superaría los 200 mil pesos.Ingresaron a un terreno baldío lindante al local rompiendo el tejido. Las calles laterales son dos cortadas que no son transitadas y pudieron cometer el atraco sin llamar la atención de los vecinos.Se trasladaban en un vehículo del que no hay mayores precisiones y aseguran que intervinieron más de dos personas tanto para realizar el agujero en la pared como para cargar los bienes robados.La empresa no brindó información del caso ni realizaron declaraciones, la confirmación del hecho ocurrido entre las 3 y las 5 de la mañana del domingo, proviene de la policía.Están investigando el robo varias divisiones de la policía de la Jefatura Departamental y la denuncia fue efectuada por la empresa en la seccional cuarta de esa ciudad. Hasta el momento no hay pistas firmes ni fueron identificados los autores que habrían cometido el robo con capuchas y gorros.