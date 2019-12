Causa Celis: "Es una locura" la pena que pidió Fiscalía, dijo Varisco

La pena solicitada "es una barbaridad"

Este martes comenzarán los alegatos de las defensas.

Los representantes de la Fiscalía pidieron la condena de 15 años para Daniel Celis y 12, para su hermano Miguel. En la escala de extensión, le siguen el ex intendente Sergio Varisco, su funcionaria Griselda Bordeira y los dueños del campo.Fiscalía solicitó diez años de prisión y una multa de 150 mil pesos para Varisco.consultó al ex intendente de Paraná respecto de esta solicitud yConsideró que, ahí vamos a escuchar".

El dato telefónico exculpa a Varisco

El abogado defensor de varisco, Miguel Ángel Cullen entendió que "cómo venía declarando e fiscal ante los medios, era lógico que pidiera lo que pidió". Y enseguida agregó: "Me sorprende muchos porque debiera primar la objetividad en este tipo de cuestiones, sobre todo porque toca tan de cerca la institucionalidad. La verdad estoy un poco conmovido"."Después de pasar todas las audiencias, sin que nadie lo nombre, sin que haya una escucha, y basarse en la declaración de una mujer que gracias a esa declaración, obtienen una reducción de pena, y darle entidad, es un poco fuerte", opinó el letrado.Varisco "ha estado siempre a derecho, ha venido todas las veces al tribunal, tiene constituida incluso una caución respecto de su persona. Para nosotros lo que solicitaron no tiene asidero", acotó a"S", apuntó.De la misma manera entendió que ". De hecho todas las comunicaciones telefónicas hablaban de petición de dinero a terceras personas para subsistencia, no para la droga. Sin embargo, por la interpretación de la Fiscalía, supuestamente esto sería para financiamiento de la droga".Los alegatos de la defensa de Varisco están estipulados para el viernes.