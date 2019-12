Incidentes en desalojo de carribar: Abreviado y probation para los implicados

Paraná Liberaron al dueño del carribar demolido en la costanera pero quedó imputado

El pasado 19 de noviembre, y luego de varios años de litigio, se concretó el desalojo del carribar El Paso , ubicado en la costanera de la capital entrerriana. Previo a ello, se produjeron incidentes ya que, por entonces su propietario, Hugo Núñez y tres mujeres que trabajaban en el lugar, se resistieron al procedimiento judicial.Según pudo saber, para Hugo Nuñez, se acordó un juicio abreviado porque él ya gozó de una suspensión de juicio a prueba que expiró en el año 2013. "Me hago cargo de todo lo que hice, una conexión clandestina y la amenaza con la garrafa para evitar el desalojo", dijo el ex dueño de El Paso.En tanto que para Romero, Pavón y Nuñez se acordó la probation por el término de un año, debiendo realizar tareas no remuneradas por 96 horas globales en un establecimiento educativo de la ciudad o un curso de capacitación u oficio. A las tres se las acusa de "atentado a la autoridad agravado, atribuyéndoles el carácter de coautoras", ya que amenazaron con prender fuego varias garrafas.