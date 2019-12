Falleció el joven que había recibido un disparo en medio de un tiroteo

Maximiliano, el joven que fue gravemente herido en la noche del pasado lunes en el barrio "El Sapito", falleció en horas de la tarde del domingo en Concordia. Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial donde se practicará la autopsia de rigor.



El autor del disparo actualmente está alojado en la Alcaidía; los familiares del joven fallecido reclamaron que Martín Pelayo sea trasladado al penal. "Tiene que pagar por lo que hizo y hasta podría haber matado a alguien más, porque cuando tiró había mucha gente en la vereda de sus casas, criaturas jugando", expresaron. Maximiliano se atravesó en la línea de fuego de un enfrentamiento entre Martín Pelayo y otro sujeto del barrio.



"Estábamos tomando mate y me dijo voy a mirar, porque sintió una explosión muy fuerte; él no tenía nada que ver, ahora pedimos justicia", contó su hermana.



"Acá nos acostumbramos a que anden a los tiros y a ellos no le importa si hay criaturas o gente en la calle; él después de pegarle el balazo en la cabeza seguía tirando. Yo trabajo en el campo en Chañar y cuando llegué me entero de esto, quiero que pague lo que hizo y pido justicia", indicó Aguirre.



"Martin Pelayo es un delincuente que tiene un frondoso prontuario y trabaja en la Municipalidad, no me importa quien sea, pedimos justicia y que pague lo que hizo, mi hermano no andaba a los balazos y no tenía nada que ver con este tipo y él lo mató", dijo el familiar a diario El Sol.