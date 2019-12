Bebé fallecido tras caer en la sala de parto: Cómo avanza la investigación

En principio no habría divergencias entre lo que se vivió dentro de la sala de parto del sanatorio de Gualeguaychú y lo que se dejó en constancia en la historia clínica. Es por ello que el llamado a declaración no es lo urgente en la investigación que lleva adelante el fiscal Mauricio Guerrero, que prefiere esperar la llegada del informe preliminar de la autopsia para continuar con la causa.El examen forense practicado en Oro Verde no habría arrojado ninguna sorpresa. Si bien aún no hay un informe oficial sobre los resultados, el hematoma constatado en la cabeza de Valentino habría sido el desencadenante de su fallecimiento.El cuerpo del bebé de 37 semanas de gestación fue entregado a sus padres el viernes por la tarde y a las 17.30 lo sepultaron en el cementerio de Urdinarrain, en donde estuvo toda la familia acompañando, el sacerdote Raúl Benedetti y los responsables de la empresa Adalid donde trabaja el padre de Valentino.Fue sin dudas un hecho trágico, que mayor conmoción e indignación causó en Gualeguaychú. Pero ahora comienza la etapa judicial, la investigación para deslindar responsabilidades y determinar imputaciones.Según pudo saber el diario, toda la información vertida por los profesionales intervinientes en el parto sería coincidente, incluso con lo que reflejó el padre de Valentino que estaba presente en la sala, por lo cual no sería una prioridad para la Fiscalía llamar a declarar a los médicos hasta tanto tener en su poder el informe preliminar de la autopsia que se practicó en la morgue de Oro Verde.