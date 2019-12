Piden desesperadamente datos sobre paradero de joven cuyo auto cayó a un arroyo

Un automóvil Suzuki Swift cayó desde un puente al ser arrastrado por la correntada durante el intenso temporal que se registra este sábado en Paraná. El accidente ocurrió entre las 18 y las 19hs sobre calle Manuel Galvez, a la altura del puente, a metros de la intersección con avenida Ramírez.De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, el vehículo fue arrastrado unos 300 metros hasta calle El Paracao, en la zona de las vías y Villa 351.Al mando del vehículo iba. Fueron sus familiares quienes a través de las redes sociales difundieron el pedido de datos sobre paradero."Estamos desesperados! Es mi hermana Fiorella. Su auto cayó a un arroyo hace horas y no sabemos nada de ella. No la encuentran. Por favor compartan su foto por si alguien sabe algo", posteó su hermana, Flavia."No podemos confirmar si la conductora del auto alcanzó a salir o no", acotó al respecto el subjefe de Bomberos Voluntarios, Hernán Méndez.