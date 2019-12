Varisco: "No hay ninguna escucha que me vincule con la droga"

El, amplió su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal que lo juzga porDurante no más de 20 minutos, habló ante los jueces Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango; y no respondió preguntas de parte del Tribunal ni de ninguna de las partes.Los minutos que utilizó fueron para contrarrestar los cargos que se le imputan. Indicó que su presencia en sede tribunalicia contradecía la recomendación de sus abogados, quienes le aconsejaron no declarar."Estoy prestando declaración bajo tratamiento médico: operación a corazón abierto y la fractura de mi cadera. Los responsables médicos me recomendaron que no venga. Estoy acá por decisión propia en contra de la opinión de mis abogados.. La mayoría de mis esfuerzos tuvieron que ver con mi cargo de presidente municipal, agradezco la posibilidad de no asistir a las audiencias que me posibilitaron dedicarme a esa función especial", manifestó el ex presidente municipal.En varios tramos de su declaración, sostuvo que no tenía vinculación con la droga ni con el narcotráfico, apuntando que ni en las "miles de horas de escuchas telefónicas ni en los allanamientos realizados en mi oficina y en mi hogar" se encontraron elementos que permitan sostener la acusación en su contra."Con la mano en el corazón, y contrariando lo jurídico, creo que", manifestó de cara al TOCF. Más adelante, ahondó esta definición y sostuvo que hubo y hay quienes quisieron destruirlo políticamente. De hecho, hubo en su exposición una referencia a la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich."No creo en las casualidades,", recordó. También acotó que la ex funcionaria nacional apuntó a una empleada municipal vinculada a su sector político como autora de un video que circuló en las redes sociales donde se la ridiculizaba, como si fuera una suerte de venganza contra ella por la situación de Varisco en la causa.De la misma manera, dijo que elen el que se detallan supuestas irregularidades administrativas de la Municipalidad, fueAdemás, reconoció que el Movimiento Vecinalista del Oeste (MVO) que respondía a Celis participó en la campaña para la intendencia en 2015. Y que como consecuencia de este entendimiento surgieron "exigencias" que atender.acotó., comentó. Y utilizó a su favor la existencia de "escuchas de incumplimiento, insatisfacción de acuerdos políticos" con Celis y el MVO pero "no de droga"., abundó.De la misma manera, consideró un "desatino y un disparate" decir que hubo promesas de obras públicas para personas vinculadas al MVO como pago de campaña, en referencia a Cristian Silva, otro de los imputados, que tiene una empresa constructora."Fui un candidato en campaña, con presencia en todos los sectores de la ciudad. Esto me llevó a conectarme con todos los sectores de la ciudad" y entidades intermedias como sindicatos, movimientos barriales y empresariales."Este es el caso de. Nunca dije que lo desconocía. Me lo presentaron en su momento., reconoció.Asimismo, expresó que las anotaciones que existen en sus cuadernos incautados son de los movimientos de financiación que se hicieron en campaña pero, subrayó:Un último dato que dejó antes de retirarse fue desmentir haber estado el 27 de abril de 2018 en la Municipalidad con la ex de Celis, Luciana Lemos. En esa reunión, supuestamente, se habría entregado dinero del acuerdo que la Fiscalía entiende existió entre Varisco y el sindicado capo narco.